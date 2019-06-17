Какой станет территория усадьбы Дурасова после благоустройства

Территория вокруг усадьбы Дурасова в Люблинском парке, казалось бы, обладает всем для того, чтобы стать излюбленным местом прогулок: исторический аспект — усадьба XIX века уже сама по себе музей, тенистые тропинки спасут от жары, по берегу Люблинского пруда можно устраивать пробежки. Однако до недавнего времени каждая из этих составляющих оставляла желать лучшего.

Дорожки неровные, освещения недостаточно, исторические здания скрываются за заборами, а из спортивных объектов — всего пара площадок с турниками.

Москвичка Ольга Зиновьева, скрываясь в парке от полуденной жары, признается, что бывает в нем не так часто, как хотелось бы, хоть и живет совсем близко.

— Здесь особенного ничего и нет, ну посмотрел на усадьбу раз-другой, а дальше что? Скучно, надеюсь, теперь изменится концепция этого места, — говорит Ольга.

Проект комплексного благоустройства парка, реализуемый сегодня вокруг главной усадьбы Дурасова, призван это исправить, вернуть утраченные его элементы и добавить новые.

— Наша задача — провести работы как можно бережнее, чтобы не нанести вред капитальным объектам и самому парку, являющемуся особо охраняемой природной территорией и объектом культурного наследия, — отметил начальник управления по реализации объектов благоустройства Департамента капитального ремонта столицы Сергей Марков.

Он рассказал, что при прокладке инженерных коммуникаций рабочие нашли настоящий артефакт — скульптуру «Молчание» XVIII века.

Почти двухметровое изваяние обнаружили на полутораметровой глубине под землей, раньше статуя украшала вход в усадьбу.

Благоустройство ведется как на территории усадьбы, так и у пруда. Для этого в водоеме специально понизили уровень воды. Береговую зону очистили, сейчас рабочие укладывают деревянные настилы, общая протяженность которых составит порядка 400 метров. Таким образом, появится прибрежная прогулочная зона, но одним променадом все не ограничится.

В рамках благоустройства в Люблинском парке построят лодочный причал и мостики для рыбаков Фото: Пресс-служба департамента капитального ремонта

В пруду водится рыба, и по просьбам рыбаков на берегу обустроят 14 мостиков. Еще одно пожелание жителей, учтенное при разработке проекта благоустройства — это лодочная станция. Когда-то она уже была на пруду, и теперь причал вернется на законное место.

Ни для кого не секрет, что в выходные парки столичных усадеб пользуются популярностью у молодоженов. Выездные свадьбы в парке раньше проводились в специально установленном шатре.

— На его месте мы строим конструкцию из металлокаркаса, так называемый свадебный павильон, который позволит проводить свадьбы круглый год. Находится он совсем рядом с усадьбой Дурасова, — рассказал Сергей Марков.

В парке будет две сцены: малую отремонтируют, большую, с амфитеатром на 180 мест, построят заново.

Спортивная составляющая тоже расширится. В северо-западной части парка появятся хоккейная коробка с оборудованием для искусственного льда, раздевалками и пунктом проката, теннисные корты, тренажерные, волейбольные площадки. Две спортивные площадки, находящиеся вблизи жилого массива в южной части Люблинского парка, обновят. На сегодняшний день степень готовности парка составляет уже более 80 процентов. Подрядчик обещает, что все работы по благоустройству должны завершиться уже в июле этого года.