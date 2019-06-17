Вокалисту Megadeth диагностировали рак горла
Вокалист американской трэш-метал-группы Megadeth Дэйв Мастейн признался, что ему поставили диагноз «рак горла».
В заявлении Мастейна на официальном сайте группы отмечается, что с таким диагнозом приходится считаться, однако певец напоминает, что это не первое препятствие в его жизни.
Лечение уже началось, врачи настроены оптимистично: вероятность успешного исцеления оценивается в 90 процентов. Однако из-за медицинских процедур часть концертов Megadeth в 2019 году отменяется. О дальнейших новостях Мастейн обещает сообщить позднее.
I’ve been diagnosed with throat cancer. It’s clearly something to be respected and faced head on - but I’ve faced obstacles before. I’m working closely with my doctors, and we’ve mapped out a treatment plan which they feel has a 90% success rate... https://t.co/8FBQUmloSf pic.twitter.com/CPuu2UFPv1— Dave Mustaine (@DaveMustaine) 17 июня 2019 г.
Ранее сообщалось, что от онкологического заболевания умерла мексиканская актриса Эдит Гонсалес, известная российским зрителям по ролям в сериалах «Богатые тоже плачут» и «Дикая Роза».
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