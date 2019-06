Вокалисту Megadeth диагностировали рак горла

Вокалист американской трэш-метал-группы Megadeth Дэйв Мастейн признался, что ему поставили диагноз «рак горла».

В заявлении Мастейна на официальном сайте группы отмечается, что с таким диагнозом приходится считаться, однако певец напоминает, что это не первое препятствие в его жизни.

Лечение уже началось, врачи настроены оптимистично: вероятность успешного исцеления оценивается в 90 процентов. Однако из-за медицинских процедур часть концертов Megadeth в 2019 году отменяется. О дальнейших новостях Мастейн обещает сообщить позднее.

