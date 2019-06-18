Осужденная в США Мария Бутина стала тюремной учительницей
Россиянка Мария Бутина, отбывающая в американской тюрьме срок за работу иностранным агентом без надлежащей регистрации, начала преподавать местным заключенным.
Как рассказал отец Бутиной, она учит других обитателей тюрьмы английскому языку, математике, теории вероятностей и обществознанию. Валерий Бутин пояснил, что преподавание помогает самой девушке справиться с нелегкой жизненной ситуацией.
За эту деятельность россиянка получает «маленькое финансовое вознаграждение», рассказал отец Бутиной «Известиям».
Напомним, американский суд приговорил Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы за «сговор с целью незаконной работы на российское правительство». На судебном заседании девушка заявила, что не знала о необходимости регистрироваться в качестве иностранного агента. Мария Бутина выйдет на свободу 5 ноября 2019 года.
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