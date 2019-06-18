Адвокат назвал срок отправки Павла Мамаева в колонию
Адвокат Игорь Бушманов предположил, что его клиента, футболиста Павла Мамаева, могут отправить в колонию в ближайшие одну–две недели.
Как разъяснил установленный законом порядок юрист, после получения Федеральной службой исполнения наказаний соответствующего постановления в течение недели–двух будет определено место отбывания оставшегося срока.
При этом данные о местонахождении колонии будут обнародованы лишь после прибытия туда осужденных, подчеркнул Бушманов в беседе со «Спорт-Экспрессом».
Напомним, Павла Мамаева и его коллегу-футболиста Александра Кокорина, а также еще двух фигурантов осудили за две драки в центре Москвы. Спортсмены получили год пять месяцев и год шесть месяцев лишения свободы соответственно.
В июне Мосгорсуд пересмотрел приговор, однако изменил его лишь незначительно, срок остался прежним.
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