«Рыбы-мутанты» в Москве-реке оказались мифом

Эксперты рассказали, стоит ли доверять слухам о якобы обитающих в московских реках и водоемах мутировавших представителях водной фауны.

В пресс-службе «Мосэкомониторинга» подчеркнули, что вода в столичных водоемах соответствует нормативам культурно-бытового водопользования — в этом заслуга комплекса мероприятий по модернизации очистных сооружений, повышению эффективности уборки городских территорий, благоустройству берегов.

Исполнительный директор Федерации рыболовного спорта в России Игорь Чиняков рассказал, что в Москве-реке водятся щука, окунь, карась — в целом свыше 20 видов рыб. Однако употреблять эту рыбу в пищу действительно не рекомендуется, особенно хищную, накапливающую в организме больше загрязняющих веществ.

Профессор кафедры ихтиологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Кирилл Кузищин подтвердил, что в 1980-е годы в столичных водоемах действительно вылавливали немало рыб-мутантов из-за нефтехимических загрязнений и наличия в воде тяжелых металлов. С тех пор ситуация существенно улучшилась, рыбаки вылавливают единичные экземпляры мутировавших рыб, хотя в большинстве случаев эти мутации нейтральны.

Руководитель экологического движения «Зеленая Москва» Максим Шингаркин отметил, что пойманную рыбу лучше отпускать обратно в среду обитания, чтобы не нарушать целостность экологической системы и пищевых цепочек, сообщает РИА Новости.

Ранее в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы рассказали, что стало причиной массовой гибели рыбы в Борисовских прудах в Москве.

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