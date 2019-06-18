Медицина и ИТ стали самыми популярными направлениями у абитуриентов
Исследование интернет-сервиса по поиску работы и сотрудников показало, что в 2019 году выпускники школ чаще всего выбирают для продолжения образования в вузах специальности из областей медицины и информационных технологий.
17 процентов опрошенных выпускников выбрали медицину, 16 процентов — ИТ. Еще 10 процентов респондентов выразили интерес к инженерным специальностям.
Что касается поступающих в средние специальные учебные заведения, лидируют также профессии программиста и медицинского работника (17 и 11 процентов соответственно). Третье место досталось профессиям повара и кондитера, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования портала Superjob.
Ранее сообщалось, что дети лишь 47 процентов респондентов планируют в 2019 году по окончании школы продолжить получение образования в высших учебных заведениях.
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