Три столичных ЗАГСа начали регистрировать браки с иностранцами
Гагаринский, Мещанский и Медведковский отделы ЗАГСа начали регистрировать браки с иностранными гражданами.
По словам начальника Управления ЗАГС Москвы Елены Ефремовой, в 2018 году москвичи и иностранцы заключили около десяти процентов от общего количества браков. Ранее подобная возможность была доступна во Дворце бракосочетания № 4 и в Шипиловском отделе ЗАГС, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Чтобы подать заявление о регистрации брака, иностранный гражданин должен представить документ, удостоверяющий личность и справку о семейном положении, выданную компетентным органом иностранного государства.
Кроме того, в Москве ожидается свадебный бум. Свыше 1,3 тысячи пар заключат брак накануне Дня семьи, любви и верности. Подобным образом молодожены хотят сохранить любовь и верность друг другу, как святые Петр и Феврония Муромские.
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