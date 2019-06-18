«Мы все здесь братья!» Как «Вечерней Москве» пытались дать взятку дыней

«Вечерняя Москва» приняла участие в рейде по точкам незаконной торговли клубникой, овощами и фруктами. Акция прошла 16 июня. Мы узнали, где купить самую вкусную, а главное — полезную ягоду, и как при этом не загреметь в больницу с отравлением.

С Максимом Жулевым, координатором федерального проекта «Безопасная столица», председателем молодежного парламента района Сокольники и, собственно, организатором сегодняшнего мини-рейда мы встретились у метро «Проспект мира», где неподалеку находится одна из многочисленных столичных ярмарок выходного дня. А еще именно в этом районе, как жалуются местные жители, появилось очень много нелегальных точек торговли сезонным товаром.

— Сегодня мы идем мониторить несанкционированную торговлю клубникой и другими ягодами и фруктами, — заявляет о наших планах Максим. — Проведем и тестирование продукции специальным аппаратом «Сокс», который определит содержание в ней нитратов и пестицидов. Будем выявлять и пытаться закрывать эти точки.

У продавцов должны быть сертификаты на продажу и накладные на товары, разрешение на работу на данной локации Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

По словам Жулева, понять, есть ли у продавцов разрешение на торговлю, очень просто — если она санкционированная, то ведется только на официальных рынках, ярмарках и других специально оборудованных для этого площадках. Если увидели бабулю с тележкой у метро — нет, она торговать не имеет права. Улыбчивый мужчина, расхваливающий свои фрукты у открытого багажника машины — тоже нет. И другие тетеньки и дяденьки, обосновавшиеся с гастрономией в переходе — трижды нет.

— У продавцов должны быть сертификаты на торговлю и накладные на товары, разрешение на работу на данной локации. Чаще всего такие дельцы — обычные перекупщики, они берут товар в «Фуд Сити» (оптово-розничный продовольственный центр — прим. «ВМ») и перепродают. Сертификатов у них нет, максимум — липовые бумажки, — объясняет Максим.

Первого продавца-нелегала мы увидели в переходе. Серьезный мужчина с характерным акцентом продавал дыни, огурцы и помидоры из деревянных ящиков, которые были водружены на, очевидно, позаимствованные на время тележки из ближайшего магазина продуктов.

— Здравствуйте! У вас есть разрешение на торговлю? — интересуется Максим Жулев.

— Опоздали, ребята, я уже его оформляю, — слышим мы и тут же замечаем, как к нам вальяжно приближается какой-то мужчина. Пока мы с удивлением осознаем, что он нам только что сказал, подозреваемый смывается.

— А вы, простите, кто? — спрашиваем.

— Уполномоченный.

— Уполномоченный чего? Можете представиться? Показать документы?

— Отвечать не обязан, показывать документы тоже. Я не из полиции. Уже оформляю на него протокол.

— А где продавец? Вы что, его сейчас специально отпустили? А нас отвлекали?

— Да я из-за вас его упустил, теперь денег не получу! — возмущается «уполномоченный», не предпринимая тем временем никаких попыток догнать сбежавшего.

Вздыхаем и идем дальше. Выходим из перехода в сторону ярмарки. Тут тишина: ни нелегала, ни лоточка с клубникой, ничего! Как же так? А где же преступники, которых мы должны поймать и покарать?

— Отловить таких торговцев бывает не так просто, — объясняет Максим. — Точек может быть много, а хозяин у всех один. И вот так подойдешь к одному, он сразу позвонит остальным и все они смоются за секунду. Вот тут, где мы сейчас стоим, несколько минут назад шла активная торговля. Ничего не замечаете?

Оглядываюсь по сторонам. Впереди — газончик, припаркованы две старые машины, общественный туалет, слева — небольшой магазин продуктов, справа — пустой участок и дорога. И что?

— А вы под машины загляните, — смеется Максим.

Наклоняюсь. Ба! Под старым зеленым жигуленком лежат деревянные поддоны с красными разводами, пахнет клубникой.

— А теперь в салон посмотрите.

Задние окна автомобиля завешаны черной пленкой, но даже через лобовое стекло можно разглядеть в салоне какие-то коробки, упрятанные подальше от любопытных глаз. А на переднем сиденье лежит покрывало, на котором и ведется торговля.

— Они обычно торгуют прямо с машины, — снова объясняет координатор. — Как только поступает звонок, что нагрянула облава, быстренько сгребают весь товар, прячут в машину и все — нет их здесь! Хотите посмотреть, как быстро они умеют бегать?

Еще бы! Конечно, хочу!

И хотя наша задача сегодня — фрукты и овощи, нелегалы, торгующие всякой бытовой мелочью пока еще здесь. Они предлагают обложки для паспорта, чехлы на телефон, зарядки и все остальное, что можно быстро и дешево купить на каком-нибудь оптовом рынке.

Понять, что фрукт хороший, просто — он продается только на официальных рынках и ярмарках, считает Максим Жулев Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Максим снова интересуется у продавцов о наличии у них разрешения на торговлю. Те сначала смотрят непонимающе, словно пытаются осознать смысл только что сказанного. Увы, не понимают.

— Разрешение! — говорит Максим.

И тут на наших глазах происходит некое магическое действие.

Блеснула искра понимания, и торговцы, схватив пленку, на которой лежал товар, за четыре угла, молниеносно ее сворачивают и скрываются куда-то за машинами. Вот это скорость!

Теперь можно и выдохнуть. Следующая — конечная точка нашего маршрута — ярмарка выходного дня у метро «Проспект Мира». Здесь все легально и законно. У каждого продавца есть лицензия и разрешение на торговлю, продукция тщательно проверяется. Цены, кстати, более чем божеские — я не удержалась и купила полкило клубники за 100 рублей: вечером здесь скидки. К слову, у станции метро «Щелковская», откуда я каждый день езжу на работу, одна хамоватого вида барышня продает клубнику за 290 рублей за килограмм. Разница, конечно, может показаться несущественной, но только на ярмарке вы можете быть уверены в том, что приобретенный продукт прошел все возможные проверки и точно не вызовет расстройство желудка. Хотя, конечно, ни в чем нельзя быть уверенной наверняка, поэтому мы решили проверить случайную клубнику у случайной продавщицы аппаратом «Сокс», который определяет уровень нитратов и пестицидов в продукте.

Максимально допустимый уровень нитратов и пестицидов у клубники — 100 Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Проверяем — 27. А это много или мало?

— Максимально допустимый уровень нитратов и пестицидов у клубники — 100, — отвечает Максим. — Так что, можно сказать, что эта конкретная ягода — просто отличная.

У других торговок и торговцев результаты оказались не хуже. Кроме этого, каждый согласился показать документы, дающие право на торговлю.

А чем опасны фрукты, которые продают нелегалы? Не только ведь нитратами-пестицидами?

— Ну, во-первых, они опасны тем, что хранятся по нескольку дней и, естественно, киснут, портятся. Такие продукты вызывают аллергию, от них падает иммунитет, начинаются проблемы с желудком. Кроме того, те фрукты, которые продаются в переходах, на улицах, ловят на себя пыль и микробы. Так, на прошлой неделе мы закрывали такую точку у общественного туалета. Представляете, какой там «букет»? Люди думают, что едят натуральный продукт, а потом, заболев, не понимают, почему. А понять, что фрукт хороший, просто — продается только на официальных рынках и ярмарках. Там товар моют и проверяют.

Несанкционированная продажа бахчевых Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Довольные и с покупками мы уже решили завершить наш рейд. Не вышло. Спустившись в переход, увидели нашего старого знакомого — торговца, теперь он вышагивал у тележки с дынями. И без «уполномоченного»…

— Здравствуйте. Вы знаете, что здесь запрещена торговля без лицензии? — как ни в чем не бывало обращается к нему координатор.

Не сумев подобрать соответствующих слов, продавец начинает совать в руки Максиму свежую дыню.

— Да это же взятка! — возмущаюсь я.

— Какая взятка, дорогая? — расплывается в улыбке продавец и пытается запихнуть мне в руки вторую дыню. — Мы все здесь братья, на этой планете! Земля круглая! Сегодня я тебе, а завтра ты мне! Возьми!

Я пытаюсь уклониться от бахчевых культур, пакет перехватывает Максим.

— Ну вот, все понятно, — думаю, — взяточник. И не деньгами ведь берет — дыней. Хитрый…

— Да не переживай ты, — смеется он. — Я его предупредил, что здесь вокруг курсируют патрули и, если он не уйдет через десять минут, они за ним придут. Ему легче встать, забрать свои вещи и уйти, что он сейчас и сделает. А «взятку» мы сейчас показательно уничтожим.

…Мы находим тихий дворик, Максим торжественно берет дыню.

— Все фрукты, которые нам дают, чтобы откупиться, будут уничтожены! А продавцы — наказаны! — декламирует он.

Поместив дыню в пакет, опускает его на асфальт и, что есть силы, давит ногой. Все, вредоносный продукт уничтожен!

Читайте также: Диетологи рассказали, как не отравиться экзотическими фруктами