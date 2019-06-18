Стартовали резервные дни сдачи ЕГЭ в Москве

Резервные дни проведения единого госэкзамена стартовали в Москве. Об этом 18 июня сообщили в столичном Департаменте образования и науки.

Как рассказали в ведомстве, первые экзамены по географии и литературе прошли 17 июня. В следующие дни выпускники будут сдавать историю и физику 18 июня, биологию, химию, информатику и ИКТ — 20 июня. Экзамены по базовой и профильной математике пройдут 24 июня, а по русскому языку — 26 июня. Также ребята смогут сдать устную часть ЕГЭ по иностранным языкам 27 июня и экзамен по обществознанию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам — 28 июня.

Также единый экзамен по всем предметам сразу пройдет 1 июля. Это будет последняя возможность написать ЕГЭ в этом году.

Отметим, что сдать ЕГЭ в резервный день могут выпускники прошлых лет в случае, если они сдают этот экзамен впервые или хотят пересдать. Такая возможность есть и у нынешних выпускников при условии их неявки на экзамен по уважительной причине или в случае, если они не набрали минимальный балл.

— Всего на участие в ГИА-11 в резервные дни основного периода в Москве зарегистрировано свыше 9 тысяч выпускников прошлых лет, — рассказал руководитель регионального центра обработки информации Андрей Постульгин.

Он добавил, что участие в экзамене в резервные дни принимают еще и те, у кого предметы по выбору попали на один день основного периода проведения экзамена.

Напомним, что расписание экзаменов, примерные сроки публикации результатов и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами опубликованы на официальном сайте регионального центра обработки информации города Москвы в разделе «ГИА-11 ЕГЭ-ГВЭ/Расписание экзаменов».

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