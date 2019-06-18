Россиянам планируют разрешить поступать в вузы онлайн
С 2021 года россиянам могут предоставить возможность поступать в высшие учебные заведения онлайн через комплексную автоматическую госуслугу. Об этом рассказал заместитель генерального директора организации «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов.
— Суперсервис предполагает создание единого портала образовательных программ, чтобы можно было удобно их искать и сравнивать, — отметил замгендиректора.
Он уточнил, что портал будет включать в себя онлайн-сбор документов в электронном виде, необходимых для поступления. Среди них и заявление.
По словам Тер-Степанова, в некоторых случаях вступительные испытания можно будет сдавать дистанционно. Для этого потребуется обеспечить соответствующее наблюдение. Об этом пишет РИА Новости.
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