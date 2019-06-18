Москвичей призвали не гладить фигуры собак в метро, чтобы их не разрушить

В пресс-службе музея архитектуры имени Щусева рассказали об опасности прикосновения к бронзовым скульптурам собак на станции метро «Площадь Революции». Речь идет об угрозе разрушения самих монументов из-за избыточного внимания пассажиров.

— Если внимательно посмотреть на собак, то можно увидеть, что бронза на их мордочках уже вся стерлась. Не только на собаках, на других скульптурах тоже, — пояснили в пресс-службе и отметили, что данным памятникам уже более 80 лет.

Скульптор: М.Г.Манизер Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

При этом формы отливки для них не сохранились, что существенно затруднит создание точно таких же монументов в случае возникновения подобной необходимости.

В музее уточнили, что ранее в социальных сетях был запущен флешмоб с призывом к столичной подземке и Департаменту культурного наследия Москвы поддержать инициативу и защитить скульптуры от вандализма, а горожанам относиться к произведениям искусства с должным уважением. Тем не менее в пресс-службе выразили опасения, что идея не найдет поддержки у обывателей.

— Многие люди против нашего флешмоба, потому что это традиция — тереть собак на удачу. Но таким образом мы разрушаем свои памятники, которые мы можем показывать и о которых можем просто рассказывать туристам, — заключили в музее архитектуры имени Щусева.

Скульптор: М.Г.Манизер Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Директор учреждения Елизавета Лихачева предложила одно из решений проблемы: штрафовать особых любителей погладить фигуры из бронзы. Об этом пишет РИА Новости.

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