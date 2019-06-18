Актриса Анастасия Макеева вышла замуж за обеспеченного юриста
Актриса Анастасия Макеева в январе 2019 года впервые призналась, что тайно вышла замуж. Она долгое время не хотела раскрывать журналистам личность супруга — давал о себе знать прошлый негативный опыт. Однако журналистам все же удалось узнать некоторую информацию об избраннике актрисы.
Как стало известно, мужа Анастасии зовут Александр Сакович, он юрист, притом довольно обеспеченный.
Макеева подчеркивает, что теперь благодаря супругу может сниматься ради удовольствия, а не ради денег.
— Сейчас занята только в новых «Гардемаринах». Играю любовницу героя Михаила Боярского — эдакую Миледи из «Трех мушкетеров». Находится время и на себя. Иногда занимаюсь йогой, хожу в спортзал, на лечебный массаж спины. На диетах не сижу, поесть люблю, — говорит актриса в интервью «Экспресс-газете».
Анастасия Макеева уточняет, что свадьбы у них с Александром «фактически не было». Единственные фото с церемонии были сделаны водителем.
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