Начальник управления ФСИН рассказал, где будут сидеть Мамаев и Кокорин

Начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве Сергей Мороз сообщил, что осужденные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин будут отбывать наказание в колонии на территории одного из ближайших к столице регионов.

Он отметил, что в настоящее время из Мосгорсуда ожидается официальный документ о вступлении приговора по делу спортсменов в законную силу. По словам Мороза, ФСИН отслеживает появление свободных спальных мест в колониях Центрального федерального округа, наличие которых меняется каждую неделю.

— Они будут этапированы, как и все остальные осужденные РФ, обычно это железнодорожным транспортом. Собирается этап по данному направлению, количество мест в вагоне известно, — цитирует начальника столичного управления ФСИН агентство городских новостей «Москва».

Вместе с футболистами в место заключения отправятся брат Кокорина Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий.

Павла Мамаева и его коллегу-футболиста Александра Кокорина, а также еще двух фигурантов осудили за две драки в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. Спортсмены получили 17 и 18 месяцев лишения свободы, соответственно.

В июне Мосгорсуд пересмотрел приговор, однако изменил его лишь незначительно, срок остался прежним.

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