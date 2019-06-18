Эксперт объяснил снижение числа поступающих в российские вузы
Заслуженный учитель России Евгений Ямбург объяснил, почему выпускники школ в РФ все реже хотят получать высшее образование и стремятся поступить в колледжи.
По словам эксперта, таким образом они гарантируют себе наличие компетенции, которая обеспечит перспективы работы и зарплату.
- В России вуз — это «социальный сейф». Существует огромное количество рисков, поэтому родители стремятся отправить ребенка в вуз, как на «сохранение» в роддом, - цитирует «Известия» Евгения Ямбурга.
Учитель отмечает, что в последнее время наметилась тенденция, которая «никуда не годится». Ямбург отмечает, что из вузов сейчас выходит множество юристов, экономистов и представителей других профессий, которые в таком количестве просто не нужны работодателям.
Однако эксперт обратил внимание на имеющие место положительные изменения системы профессионального образования.
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