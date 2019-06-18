Лучший машинист метро Максим Романов рассказал о дисциплине и ответственности на работе

— Максим, давно ли вы работаете в метрополитене?

— Уже шесть лет. Пришел в самое первое электродепо — «Северное», но там не оказалось вакансий, и я перешел в «Фили». С тех пор там и работаю.

— Почему выбрали такую стезю? Может быть, кто-то из вашей семьи работал в метро или на железной дороге?

— Нет. Просто хотелось иметь действительно важную работу, связанную с дисциплиной, ответственностью. Так и оказался в метро.

— На каких поездах вы работали?

— На «Русичах». Сейчас вывожу на маршрут новейший поезд «Москва».

— Расскажите немного о нем.

— Поскольку «Москва» новее, то оборудование кабины более информативное. Это отчасти облегчает труд, но лишь отчасти. Бдительность нужно соблюдать на любом типе поездов.

— Вы в первый раз участвовали в конкурсе?

— Да. И так получилось, что победил. Это волнующий момент. Мне уже много коллег из депо позвонили, буквально сразу после объявления результатов — телефон разрывается.

— Когда в первый самостоятельный рейс выехали, волновались?

— А как же! Это был трогательный момент. Чувствовал, что вот стремился, учился и наконец достиг, чего хотел!

— Как готовились к конкурсу?

— Готовился тщательно. Повторял теорию. Читал основные вехи из истории метро — об этом тоже были вопросы.

— Какие станции вам нравятся больше всего?

— «Комсомольская» на Кольцевой и «Пионерская» на моей рабочей линии. У нас много открытых участков, и по ним ехать, как мне кажется, веселее. Тем более недавно ремонт сделали. Станции стали свежее.

— Что делаете в свободное время?

— Прыгаю с парашютом на аэродроме Волосово, и не только я, ко мне присоединилось много коллег.

— Неужели не хватает адреналина на работе?

— На работе не до адреналина — нужно пассажиров везти.

— Вам не страшно?

— Прыжки намного безопаснее многих видов спорта, несмотря на внешний экстрим.

— Откуда такая любовь к небу?

— Мой дядя был инструктором по парашютной подготовке, вот он и привил. Я даже хотел быть летчиком гражданской авиации, но для этого нужно было уехать от семьи на пять лет на учебу.

— В общем, вы ничего не потеряли — тоже возите пассажиров.

— Да, и при этом гораздо больше, чем на борту пассажирского лайнера.

— Какие главные качества машиниста?

— Умение собраться. Сообразительность. Внимательность. Ответственность. Этого не заменит никакой компьютер.

ОБЯЗАННОСТИ

Машинист метро управляет поездом и обеспечивает безопасную перевозку пассажиров. Перед тем как приступить к работе, все машинисты проходят специальную подготовку в Учебно-производственном центре Московского метрополитена. Кроме того, предусмотрены регулярные переаттестация и повышение квалификации. Перед каждым выходом на линию машинист обязан пройти медицинский осмотр у дежурного врача метро.

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