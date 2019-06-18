Сына экс-хоккеиста Соколова выпустили из СИЗО
Пятнадцатилетнего сына экс-хоккеиста сборной России Максима Соколова выпустили из СИЗО. Ранее его задержали по подозрению в убийстве собственной матери.
Следствие не будет ходатайствовать об аресте юноши на основании его личных данных и возраста, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Ленинградской области.
Напомним, что жену Максима Соколова нашли мертвой дома во Всеволожском районе в четверг, 13 июня. Кроме обнаруженного тела, на месте происшествия оказался старший сын бывшего хоккеиста с опасными ранениями, которого немедленно госпитализировали.
Правоохранительные органы рассказали, что о произошедшем сообщил младший сын Соколова. Он объяснил — у его брата завязалась ссора с матерью. Он утверждал, что старший брат накинулся на женщину с ножом. После нанесения ударов матери, он нанес ранения себе. По признакам преступления возбуждено уголовное дело.
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