Омбудсмен предложила исключить пищевой мак из списка запрещенных веществ
Представители пресс-службы уполномоченного по правам человека России Татьяны Москальковой заявили, что омбудсмен выступила с предложением исключить пищевой мак из списка запрещенных веществ.
Она отметила, что весь перечень наркотиков нуждается в пересмотре. Москалькова объяснила это тем, что в список попадают продукты вроде пищевого мака, они все равно поступают в продажу, после чего страдают люди, которых явно нельзя назвать опасными для общества.
— Это продавцы, это руководители фирм, которые продавали пищевой мак, разрешенный к продаже, но экспертиза показывает, что там есть соломка, — приводит «Газета.ру» слова омбудсмена.
Москалькова напомнила о продолжении процесса по поводу пересмотра статьи УК РФ о незаконном приобретении, хранении, изготовлении наркотических и психотропных средств. Она призвала найти компромисс, в результате которого не страдали бы невинные люди.
Кроме того, свое мнение на этот счет высказал главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн. Он сказал, что количество «сидящих» на веществах, производных от пищевого мака, ничтожно мало.
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