Филипп Киркоров рассказал о жесткой посадке самолета в Домодедове
Российский певец Филипп Киркоров рассказал о жесткой посадке самолета в Домодедове. Исполнитель летел на нем из Варны.
— Уже коснувшись земли достаточно жестко, сразу поднялись в небо снова. Благо, профессиональные пилоты сумели эту внештатную ситуацию вырулить в правильном режиме, совершили второй круг, и мы благополучно сели. Конечно, дети перепугались. Мы летели всей семьей, всем коллективом с гастролей из Болгарии, из Варны, — рассказал Филипп Киркоров.
По его словам, посадка вышла некомфортной. Тем не менее певец отметил профессионализм летчиков, которые достойно смогли справиться с внештатной ситуацией.
Филипп Киркоров добавил, что уже сошел с рейса и находится в аэропорту, передает «Говорит Москва».
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