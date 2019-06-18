Сергей Собянин: Фестиваль «Времена и эпохи» собрал 5,7 миллиона гостей

Во вторник, 18 июня, на заседании президиума правительства Москвы подвели итоги прошедшего фестиваля «Времена и эпохи». Как доложил глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, всего летом проводятся три масштабных городских фестиваля: «Времена и эпохи» и «Цветочный джем», которые давно знакомы и успели полюбиться москвичам и гостям столицы, и арт-фестиваль «Москва — Париж — Москва», который должен стать яркой новинкой.

— На «Времена и эпохи» в Москве собрались две тысячи энтузиастов исторической реконструкции из России и 14 зарубежных стран — Австралии, Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Германии, Канады, Израиля, Италии, Мексики, Польши, Словакии, Турции, Франции, Чехии, — сообщил глава ведомства.

В городе работали 40 площадок, в том числе на бульварах и набережных, а также в музее-заповеднике «Коломенское». Кроме того, прошли события в четырех городских музеях — Государственном историческом музее, Музее Победы на Поклонной горе, Историко-мемориальном музее «Пресня» и Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства.

Гости фестиваля могли совершить путешествие по 14 историческим эпохам Древнего мира, Средневековья, Нового и Новейшего времен.

В ходе фестиваля было проведено 550 реконструкций сражений, проведено 400 исторических мастер-классов, в которых приняли участие 290 тысяч человек. Одним из самых ярких событий фестиваля стал Турнир святого Георгия, который прошел в «Коломенском» с 12 по 16 июня. Крупнейший международный рыцарский турнир точно и в деталях воссоздал мир Средневековья. Все состязания проводились по канонам кодексов XV столетия с максимальной исторической достоверностью.

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