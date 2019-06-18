Около 1,7 тысячи москвичей посетили экскурсии на промышленных предприятиях

В рамках проекта «Открой#Моспром» порядка 1,7 тысячи москвичей побывали с экскурсиями на 17 промышленных площадках города.
Участники проекта узнали, где впервые были придуманы переносные холодильники, из чего состоит мороженое и плавленый сыр, сколько весит губная помада.
— Хочу поблагодарить предприятия Москвы, которые участвуют в проекте «Открой#Моспром». Важно, чтобы жители города видели, насколько современны и высокоэффективны столичные заводы и фабрики, с какой заботой о высоком качестве делают свою работу московские производители, — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
Активнее всего на экскурсии записывались школьники и студенты. Официальный сайт мэра Москвы сообщает, что экскурсии продолжатся осенью этого года.
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