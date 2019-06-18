Москвичей пригласили на фестиваль «Добрые люди»

С 29 июня по 7 июля в парке Горького состоится ежегодный фестиваль гражданского общества «Добрые люди».

На его площадках представят результаты работы гражданского общества по решению социальных проблем. А на большой ярмарке проектов все желающие смогут пообщаться с сотрудниками успешных благотворительных и общественных фондов, а также с авторами общественно значимых разработок, которые оказывают реальную помощь самым разным категориям граждан.

— Мы хотим показать, что гражданская активность уже стала частью повседневности. Люди не ждут, пока власть что-то сделает, а сами начинают менять окружающую нас реальность, — говорит глава Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. — Гражданское общество обладает огромными созидательными мощностями, и цель нашего фестиваля — показать конкретные результаты проектов, которые реализовали общественники.

Он также добавил, что «добрые дела часто делаются без помпы и огласки».

— Мало кто знает про них, но мы хотим сделать их видимыми, чтобы каждый человек понимал, что запускать социальные изменения — в наших силах.

На главной площадке ежедневно будут проводить благотворительные концерты, конкурсы и квесты, а вечером демонстрировать документальные фильмы.

Фестиваль украсят арт-объекты, художественные и фотовыставки, интерактивные стенды, гостей пригласят на мастер-классы и благотворительные ярмарки.

Посетители смогут записаться в волонтеры или сделать пожертвование интересующему фонду.

В зоне кинотеатра «Пионер» запланированы деловые мероприятия: дискуссии, обсуждения, презентации и лекции экспертов.