Секреты борьбы с коррупцией раскрыли в партии Зеленского
Представители партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на официальной странице политического объединения в социальных сетях рассказали о том, как в стране будут бороться с коррупцией.
В первую очередь необходимо перевести все государственные услуги в онлайн-режим. Кроме того, сообщили в партии Зеленского, будет создана особая система денежного вознаграждения для граждан Украины.
— Переведем максимально возможное количество государственных услуг в онлайн. Невозможно подделать документы в электронной базе, невозможно провести транзакцию задним числом, если она в онлайне, — передает Telegram-канал партии Зеленского.
Далее отмечается, что одним из шагов в борьбе с коррупцией станет создание национальной системы электронного управления, радикальное очищение прокуратуры, независимость антикоррупционных органов и не только.
В партии «Слуга народа» заявили, что привлекать к ответственности чиновников поможет формирование временных следственных комиссий Верховной рады.
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