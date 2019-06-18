Набережные Москвы-реки превратят в цветущий парк через пять лет

Сегодня для жителей доступна лишь треть береговой зоны Москвы-реки. Но, как отмечают столичные власти, в течение пяти лет она станет полностью открытой для горожан. И это один из мегапроектов властей.

Чтобы Москва-река стала ближе к горожанам, работа ведется по нескольким фронтам. Так, например, не только проводится благоустройство набережных — появляются удобные прогулочные зоны, с клумбами и лавочками, но и вводятся новые маршруты речных трамвайчиков, даже планируется введение регулярных маршрутов, которые будут нести функцию общественного транспорта, а также строительство мостов, которые станут связками для районов. Мостов, кстати, сообщают в Стройкомплексе столицы, будет построено 21, еще четыре — реконструируют. Все эти меры позволят в комплексе создать единую прогулочную зеленую зону вдоль берегов реки и превратят главную водную артерию из задворок промышленных зон в главный городской парк. Работы впереди — еще много.

Сегодня масштабное благоустройство городских набережных продолжается. Следующим летом завершится реконструкция Симоновской набережной на участке от Южного речного вокзала до 2-го Южнопортового проезда. Здесь построят и восстановят более пяти километров дорог, включая мост через Кожуховский затон. Еще одна набережная, которая сейчас восстанавливается, — Крутицкая. Реконструкция позволит оптимизировать дорожное движение, чтобы обеспечить комфортный проезд после реорганизации промышленной зоны «ЗИЛ».

— Москва-река пока еще «отрезана» от города и рассекает его на несколько частей. Безусловно, сделать береговую зону открытым общественным пространством — важная задача. Чтобы достичь этой цели, в ближайшие годы запустят первый маршрут речного пассажирского транспорта, который соединит Нижние Мневники и Киевский вокзал, — отмечает архитектор, урбанист Рубен Аракелян.

По его словам, благоустройство набережных — ключ к успешному созданию комфортной городской среды.

Важным тому примером эксперт называет Крымскую набережную. Из проезжей части она преобразовалась в красивейший парк с европейской инфраструктурой. Здесь проложены велодорожки, работают летние кафе и торговые павильоны.

К Крымской набережной также примыкает Якиманская. Ее участок от «Музеона» до Патриаршего моста закрыт для автомобилей. От дорожной пыли и шума москвичей защищают высаженные липы и рябины. Также здесь привели в порядок дворы и фасады прилегающих зданий.

— Кажется, трудно найти изъяны благоустройства Якиманской набережной. Все продумано до мелочей. Городские набережные становятся пространством для людей, а не для машин. Поэтому мы стали чаще выходить сюда, чтобы прогуляться, — говорит москвич Никита Сириченко.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства:

— В этом году по всему городу — и в центральной части, и в других округах — будет благоустроено более 800 объектов, в том числе и ряд набережных. Также в порядок будут приведены исторические набережные Замоскворечья — Овчинниковская и Озерковская. Их протяженность достигает порядка трех километров, а общая площадь территории благоустройства составляет более восьми гектаров.

СПРАВКА

Международный конкурс на разработку единой концепции развития прибрежных территорий Москвы-реки провели в 2014 году. Тогда власти столицы подсчитали, что около 16 процентов прибрежных территорий не имели доступа к реке, а 44 процента — не благоустроены. Длина фарватера реки превышает 80 километров, а площадь прибрежной территории — свыше 10 тысяч гектаров.

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