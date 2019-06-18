Спасать утопающих на столичных пляжах будут летающие роботы
На поисково-спасательной станции «Строгино» тестировать дрон начали еще до начала купального сезона.
Аппараты нового поколения с дополнительными модулями оснащены громкоговорителем, световыми маячками и камерой высокого расширения. Беспилотник может разгоняться до 60 километров в час без дополнительной нагрузки, а радиус эффективной передачи сигнала рассчитан до восьми километров.
— Схема работы простая: аппарат, оснащенный видеокамерами, мониторит ситуацию на воде и транслирует происходящее на планшет спасателей, — рассказал заместитель начальника поисково-спасательной станции «Строгино» Владимир Ерошин. — Если аппарат выявит потенциально опасную ситуацию, то есть возможность приблизить изображение и рассмотреть конкретного человека, узнать, нуждается ли он в помощи сотрудников МЧС.
Если человек в беде, то дрон сбросит спасательный жилет, который автоматически надувается при ударе о воду, а к месту сразу выдвинется катер со спасателями. Кроме того, робот будет придерживать утопающего на плаву, пока не прибудет подмога.
Коптер также оснащен аптечкой, в которой содержатся необходимые медикаменты для оказания первой помощи.
По словам спасателей, благодаря аппаратам удается сэкономить время на поиск человека. Дрон уже предотвратил несколько случаев утопления.
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