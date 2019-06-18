Глава МИД Швейцарии открыл в Москве новое здание посольства страны

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и начальник Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис торжественно открыли новое здание посольства Швейцарии в Москве. Сообщается, что на церемонии присутствовали представители политических и деловых кругов, а также столичной общественности.

В рамках мероприятия руководители внешнеполитических ведомств провели короткую беседу, ставшую прологом к двусторонним переговорам, которые запланированы на среду, 19 июня.

— Только что завершенный проект реконструкции и строительства нового здания посольства символизирует значение и качество давних двусторонних отношений между Швейцарией и Россией, — сказал Иньяцио Кассис.

Швейцарский министр отметил, что впервые МИД страны и Швейцарский центр содействия бизнесу в России находятся под одной крышей.

— Мы видим стремление наших швейцарских друзей развивать сотрудничество и взаимодействие на взаимовыгодной основе во всех возможных областях, и мы отвечаем взаимностью, — подчеркнул Сергей Лавров.

По словам главы российского МИД, две страны связывают устойчивые процессы, связанные со сферой инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, передает ТАСС.

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