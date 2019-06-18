Ляшко осудил Зеленского за неоказание помощи Меркель
Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко попенял президенту Украины Владимиру Зеленского на то, что он не помог канцлеру Германии Ангеле Меркель.
18 июня Зеленский прибыл в Германию для переговоров с Меркель. По словам очевидцев, канцлер испытывала явное недомогание, ее била крупная дрожь. Однако стоявший рядом с ней украинский лидер делал вид, будто ничего не происходит.
Ляшко заявил, что мужчина обязан предложить «твердую руку и мужское плечо» женщине, которой стало плохо на его глазах.
— Стоять и делать вид, что ты не видишь, что женщине плохо — не по-мужски, — цитирует Ляшко «112 Украина».
Напомним, Ангела Меркель объяснила свое состояние обезвоживанием, добавив, что после нескольких бутылок воды ей стало лучше.
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