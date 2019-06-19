Подозреваемый в нападении на помощниц Марии Киселевой задержан
• 00:51 • 19 июня 2019
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После сообщений о неадекватном мужчине с ножом, угрожавшем девушкам, задержан некий гражданин — его доставили в отдел полиции
Фото: Антон Гердо, "Вечерняя Москва"
Пресс-служба столичного главка Министерства внутренних дел России подтвердила задержание мужчины, подозреваемого в вооруженном нападении на помощниц кандидата в депутаты Московской городской думы Марии Киселевой.
В ведомстве уточнили, что после сообщений о неадекватном мужчине с ножом, угрожавшем девушкам, был задержан некий гражданин — его доставили в отдел полиции, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее Мария Киселева сообщила, что на ее помощниц набросился мужчина с ножом, выкрикивая, что хочет убивать волонтеров. Девушки не пострадали.
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