Минобороны изменит правила присвоения званий
Министерство обороны России решило скорректировать правила присвоения воинского звания старший лейтенант.
Цель нововведений — устранение дискриминации в отношении выпускников гражданских вузов, которым приходится ждать данного звания в течение трех лет после выпуска, тогда как для окончивших военные вузы этот срок составляет лишь два года.
Вместе с тем принципиальной разницы на практике нет, поскольку в армии первичные офицерские должности — командир взвода, командир группы специального назначения, начальник расчета ракетного комплекса — соответствуют воинскому званию «старший лейтенант». Соответственно, занявшие эти должности выпускники-лейтенанты в любом случае получат третью звездочку на погоны.
Однако после корректировки и тем и другим придется ждать звания старшего лейтенанта два года. Надлежащие изменения в нормативно-правовые акты будут разработаны до конца 2019 года, пишут «Известия».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные Силы РФ в скором времени оснастят новейшим оружием, боевые характеристики которого базируются на технологиях лазерной энергии и гиперзвука. Первые образцы разработок уже находятся на опытно-боевом дежурстве.
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