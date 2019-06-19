Москвичи около 6 миллионов раз записались к врачу на портале госуслуг
С начала 2019 года на портале mos.ru жители Москвы воспользовались услугой записи на прием к врачу порядка шести миллионов раз.
Чаще всего горожане обращались за помощью к терапевтам, офтальмологам, оториноларингологам и врачам общей практики поликлиник столичного Департамента здравоохранения. Помимо планирования визита к специалисту, пользователи портала просматривали свои записи, сделанные ранее, и имели возможность переносить их на другие даты или отменять.
В пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы рассказали о преимуществах развития электронных сервисов города.
— Новые технологии экономят время не только пациентам, но и врачам, которых избавили от ненужной бумажной работы, — отметили в ведомстве.
Также уточняется, что удобно и быстро записаться к интересующему вас врачу на прием, диагностическое исследование или процедуру можно через мобильное приложение «Госуслуги Москвы».
Порядок процедуры записи весьма прост: в каталоге услуг выберите тему «Здоровье», затем перейдите в разделы «Диагностика и обследования», «Запись на прием к врачу, отмена и перенос записи».
Позаботиться можно не только о собственном здоровье, но и о самочувствии ваших близких и друзей. Чтобы записать кого-либо из ваших знакомых, укажите его фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер и серию его полиса ОМС.
Стоит подчеркнуть, что после обновления услуги у родителей появилась опция записать к врачу сразу нескольких детей в одно время. Для этого малыши должны быть прикреплены к одному участку и иметь московские полисы ОМС. Соответствующая информация приведена на портале мэра Москвы.
Ранее на сайте «ВМ» сообщалось о том, что более тысячи человек обратились в центр «Моя работа» для поиска вакансий.
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