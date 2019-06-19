Туристы из России стали выбирать бюджетный отдых
Ассоциация туроператоров сообщила, что российские туристы стали экономить во время своего отдыха.
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала, что наши туристы всегда были одними из самых щедрых, по данным Всемирной туристской организации. По ее словам, раньше туристы из России входили в пятерку или даже тройку тех, кто тратит на отдыхе деньги не скупясь.
Еще в прошлом году наши туристы стали экономить на развлечениях, экскурсиях и шопинге. Теперь россиян не устраивает наличие в турпакете одноразового питания. Стремясь сократить расходы на кафе и рестораны, туристы предпочитают полный пансион.
Недавно стало известно, что средняя стоимость тура за границу поднялась до 103 тысяч рублей, хотя в прошлом году те же туры можно было приобрести за восемьдесят тысяч рублей. Об этом сообщили на официальном сайте телеканала «Москва 24».
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