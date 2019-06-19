Задержаны подростки, подозреваемые в нападении с ножом на полицейского
В Москве задержаны двое подростков, подозреваемых в нападении с ножом на сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент произошел в среду, 19 июня, во дворе жилого дома в городском округе Фрязино. Сотрудники уголовного розыска остановили двух молодых людей, один из которых по приметам был схож с лицом, возможно, причастным к совершению преступления. При проверке документов подростки стали оказывать сопротивление стражам правопорядка. Один из них нанес оперуполномоченному удар ножом в область брюшной полости. Полицейский был госпитализирован.
Сейчас подозреваемые задержаны. В скором времени будет решен вопрос об избрании в их отношении меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья».
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