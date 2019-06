Сад «Эрмитаж» приглашает на фестиваль шахмат и джаза

В столичном саду «Эрмитаж» 26 и 27 июля состоится открытый фестиваль шахмат и джазовой музыки Chess & Jazz. На главной сцене выступят такие известные исполнители, как двукратный обладатель «Грэмми» Грегори Портер (США), британское трио GoGo Penguin, российский коллектив Tesla Boy, группа из Казахстана Zoloto и многие другие.

Событие соберет не возрастных, но уже хорошо зарекомендовавших себя джазистов. А идеальным дополнением к джазовым мотивам станут интеллектуальные шахматные турниры с участием знаменитых спортсменов. Так, например, сыграть партию приедет самый молодой гроссмейстер в истории, чемпион мира по блицу и быстрым шахматам Сергей Карякин. Посетители, которые не освоили эту гимнастику ума, смогут пройти экспресс-курс в рамках фестивальной школы How to chess well.

Лектории о музыке, кино и искусстве наверняка привлекут голодную до новых знаний молодежь. А в меню фуд-корта, как и на сцене, полная импровизация — замысловатая уличная еда от лучших гастрономических проектов Москвы.

Читайте также: Новые площадки арт-фестиваля «Москва — Париж — Москва» открылись в центре столицы