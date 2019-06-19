Революция сожрала Тымчука

Сразу после новости о гибели украинского народного депутата Дмитрия Тымчука коллективный разум социальных сетей придумал анекдот: «От чего он умер? — Да пистолет чистил… — А синяки и ссадины откуда? — Да чистить не хотел…»

Координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Верховной рады Украины Тымчук погиб у себя дома в Киеве — по первой версии, от неаккуратной чистки наградного оружия. Выстрел услышала жена и вызвала скорую.

Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко назвал три версии гибели депутата Тымчука: «Это одно из трех: либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием».

Подполковник ВСУ Тымчук относился к тому типу «вояк», которые обожают делать «тактические селфи» в новейших образцах полевой формы и спецснаряжения, охотно позируют с оружием, приписывают себе участие в боевых операциях в качестве чуть ли не офицеров командного звена спецназа или диверсионных частей.

Все это — отчаянная компенсационная работа подсознания, свойственная некоторым военным журналистам, которые, как известно, некомбатанты (то есть не участвуют напрямую в боевых действиях). Они осуществляют информационное сопровождение военных операций. Но комплексы от такой половинчатости положения именно там, где все должно быть ясно, четко и определенно — в зоне боевых действий — все равно возникают. С годами они внешне проявляются в пьяной браваде или психологических девиациях.

Тымчук был известным участником информационной войны Фото: Cкриншот с видео YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=qhsoOKL1AzU)

Чем занимался Дмитрий Тымчук в составе украинского «миротворческого» контингента в Ираке, силах поддержания мира в Косове (KFOR) и временном контингенте ООН в Ливане, доподлинно не известно. Все это время он продолжал служить в газете ПВО ВСУ, затем в различных структурах минобороны Украины.

А вот в конфликте на Юго-Востоке Украины Тымчук оказался уже в статусе депутата ВР, координатора группы «Информационное сопротивление».

Задачей этой странной организации было «распространение оперативной информации относительно российского вторжения на Украину». Вот так, ни больше ни меньше! За прошедшие годы с помощью популярного депутата-блогера Тымчука и тысяч его разнополых клонов в соцсетях в головы простых украинцев было плотно вбито убеждение, что их великая держава насквозь пронизана российскими шпионами и донецкими диверсионными группами. Именно благодаря усилиям Тымчука и его подельников одно только слово «ФСБ», произнесенное вслух в Мариуполе или Харькове, могло привести человека в мрачные бетонные казематы, откуда он если и выходил, то очень нескоро и, как правило, инвалидом.

Впрочем, до недавнего времени МВД и правозащитников такие «мелочи» не интересовали. Но после президентских выборов, увольнения исполнителей из ВСУ и СБУ, а также возбуждения уголовных дел против пропагандистов вектор внимания правозащиты (в том числе международной) начал смещаться. Такие, как Тымчук, перемену ситуации обычно чуют затылком….

Что тут еще добавить, кроме банального «революция пожирает своих детей»? В очередной раз.

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