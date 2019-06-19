Более 160 тысяч человек посетили фестиваль Турции в столице
На фестиваль Турции, организованный в рамках перекрестного года культуры и туризма Турции и России, пришли более 160 тысяч жителей и гостей столицы. На площадке установили 25 тонн декораций.
— Наши культуры очень близки. Россияне часто выбирают Турцию в качестве места для отдыха. А мы, в свою очередь, стараемся сделать все для того, чтобы как можно больше людей посетили самые разные уголки нашей страны и своими глазами увидели все ее достопримечательности, — заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в России Мехмет Самсара.
В 2019 году на столичной площадке фестиваля Турции горожане познакомились с античным акведуком, резиденцией султана и знаменитыми воздушными шарами Каппадокии.
— В течение трех дней на сцене фестиваля выступали исполнители Турции и России. Посетители мероприятия приняли участие в мастер-классах по искусству рисования на воде и ювелирному искусству. Помимо этого, москвичи познакомились с ремеслом стеклодувов, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры Российской Федерации.
Напомним, что фестиваль проходил с 14 по 16 июня в столичном парке «Красная Пресня», сообщили на сайте агентства «Москва».
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