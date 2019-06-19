Многофункциональный спортивный центр появится на севере Москвы
Спортцентр в Дмитровском районе столицы будет построен за счет средств победителя городского аукциона, объявленного Департаментом по конкурентной политике.
Общая площадь выставленного на торги земельного участка — более трех тысяч квадратных метров. Спортивное сооружение массового посещения расположится по адресу: Ангарская улица, владение 49. Градостроительный план предусматривает возведение комплекса площадью до шести тысяч квадратных метров, высотой не более 25 метров.
— В этом году на торгах за право аренды разыграны два участка под спортивные центры. О популярности «земельных» аукционов свидетельствует высокая конкуренция — за участок в Троицке боролись 5 участников, за участок в Зябликове торговались 11 претендентов. Наряду с ростом популярности занятий физической культурой среди москвичей высокая конкуренция обусловлена удачным расположением участков под застройку. Лот предстоящего аукциона не исключение — земельный участок на Ангарской улице находится в окружении жилых многоэтажных домов, через дорогу парк «Ангарские пруды», — отметил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
На земельном участке в Троицке будет построен спорткомплекс с ледовой площадкой, зонами для семейного отдыха, занятий лечебной гимнастикой и бассейном, который и станет «изюминкой» данного объекта. Часть бассейна расположится под открытым небом.
Проект строительства в Зябликове предусматривает строительство фитнес-центра. На территории, расположенной рядом с ним, будут также возведены жилой комплекс и бизнес-центр.
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