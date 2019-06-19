Москвичи рассказали, убирают ли они за своими собаками во время выгула

Сервис по выгулу собак и догситтингу провел онлайн-опрос москвичей с целью выяснить, какая их часть убирает за своими питомцами во время выгула.

Исследование показало, что большая часть респондентов (86 процентов) считают важным убирать за своей собакой во время выгула в городе, 60 процентов уже это делают. Среди участников опроса 73 процента подходят к выгулу своих питомцев ответственно и стараются брать с собой пакеты для уборки.

В том, что они не убирают за своими собаками, признались 17 процентов москвичей, еще 23 процента сказали, что не всегда могут это сделать.

При этом практически все участники опроса (95 процентов) отметили, что готовы использовать бесплатные пакеты для уборки за собакой, если бы такие стойки (диспенсеры) располагались в местах выгула. Наиболее удобными местами для их установки горожане считают городские парки, скверы, собачьи площадки и места у жилых домов. Еще 15 процентов респондентов указали, что диспенсеры необходимо установить по всему городу, а не только в местах выгула собак.

В опросе приняли участие 654 человека в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в разных районах столицы. 95 процентов из них являлись владельцами собак.

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