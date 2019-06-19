Ургант поддержал Малышеву в высказывании о детях-«кретинах»

Ургант рассказал о своем отношении к ситуации со злосчастным эфиром Малышевой программы «Жить здорово». В этом выпуске ведущая использовала в отношении детей с нарушениями интеллекта термин «кретин».

В ответ на использованное Малышевой слово зрители начали резко высказываться и возмущаться, называя это бестактностью.

Российский телеведущий был удивлен подобной реакцией общества на слова авторитетного в медицинской области человека.

— Что касается Лены Малышевой, я не могу это обсуждать: она моя коллега. Она врач. Все сразу бросились ее обвинять в том, что она неправильно подбирает слова, — прокомментировал ситуацию Ургант.

Он объяснил, что эта тема близка ему. Иван Ургант — член попечительского совета множества фондов, которые помогают больным детям. Ведущий считает, что проблема детей с нарушениями развития должна обсуждаться.

— Я немножко об этом знаю. Чуть больше, может быть, чем обыватели. И поэтому я достаточно спокойно к этому отнесся, — пояснил Ургант.

К тому же главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн подтвердил, что термин «кретин» действительно существует и активно используется в медицине. Об этом сообщает «Газета.ру».

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