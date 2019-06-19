Исследователи заявили, что пляжи могут быть смертельно опасны
Работники Университета Купера в США выпустили доклад о смертельной угрозе пляжей.
Дело в том, что опасность может поджидать любителей моря как в морской воде, так и при употреблении в пищу рыбы и других обитателей океана.
Выяснилось, что в составе морской воды нашли смертельно опасные бактерии Vibrio vulnificus. Попадая в организм человека, они провоцируют развитие некротическего фасциита, — он может привести к ампутации конечности или к летальному исходу.
Исследование показало, что из-за глобального потепления места обитания этих бактерий перемещаются на север в связи с тем, что они способны выжить лишь в воде с температурой выше 13 градусов по Цельсию.
Ученые также сообщают: риск того, что Vibrio vulnificus станут виновниками смертельной болезни у человека, крайне мал. Наиболее уязвимы для этих бактерий люди с пониженным иммунитетом, сообщает «Российская газета».
Читайте также: Эксперт рассказала, за что и как российских туристов могут наказать на зарубежных пляжах