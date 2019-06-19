СК расследует дело таможенников, пропустивших в РФ некачественный сыр
В столице возбуждено уголовное дело в отношении таможенных чиновников по факту превышения должностных полномочий. Их подозревают в том, что они пропустили в Россию не прошедший проверку так называемый сырный продукт, после чего он разошелся по Москве и Подмосковью.
— В октябре 2018 года в регион деятельности Ступинского таможенного поста Московской области поступило свыше 21 тонны готового пищевого продукта на основе молочных продуктов и растительных жиров, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления на транспорте Елена Марковская.
В процессе таможенного контроля были назначены экспертизы согласно требованию закона, однако продукция ее не прошла. Было принято решение об изъятии и уничтожения товара, но его не уничтожили. Продукция попала на прилавки и рынки.
Сейчас следователи сбором доказательств ищут тех, по чьей вине забракованный сырный продукт поступил в продажу, пишет «Российская газета».
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