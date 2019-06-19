Студия «Квартал 95» объявила конкурс пародистов президента Украины
Студия «Квартал 95» объявила о старте кастинга на роль президента Украины для шоу «Вечерний Квартал». Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте объединения.
— Теперь, когда художественный руководитель «Квартала» и сам стал президентом, возник вопрос, кто мог бы лучше всех исполнять его роль на сцене. Было принято решение провести народный кастинг на роль президента Украины, — указано в сообщении.
Подчеркивается, что участником кастинга сможет стать любой желающий. По замыслу его авторов, требуется найти пародистов Зеленского, в которых поверят даже «охранники на проходной администрации президента», передает ТАСС.
Студия «Квартал 95» была основана в 2003 году. Она сформировалась на базе одноименной команды КВН. Действующий президент Украины Владимир Зеленский был одним из основателей компании.
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