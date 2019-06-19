Подозреваемый в крушении самолета над Донбассом прокомментировал обвинения
Сергей Дубинский, бывший глава ГРУ самопровозглашенной Донецкой республики, заявил, что отрицает свою вину в крушении малайзийского «Боинга» в 2014 году. По его словам, все обвинения в его адрес являются «бредом», а результаты расследования катастрофы были политизированы.
По словам Сергея Дубинского, в день падения самолета он находился на территории Донецка. Также он высказался о своих подчиненных Леониде Харченко и Олеге Пулатове: экс-глава ГРУ ДНР подчеркнул, что никто из них не получал приказов о поражении воздушных целей в день катастрофы.
Напомним, что ранее группа международных исследователей назвала имена четырех человек, которые причастны к крушению малайзийского авиалайнера. Сергей Дубинский был указан в их числе.
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