Зеленский заявил о намерении переехать из здания президентской администрации
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что собирается переехать из здания президентской администрации. По словам политика, он не желает в нем оставаться, передает РЕН ТВ.
— Детальность переезда вы увидите, я очень этого хочу. Главная для меня проблема — это срок. Здесь нельзя находиться, я здесь с ума сойду, — заявил Владимир Зеленский.
Украинский лидер подчеркнул, что существуют несколько вариантов того, куда он переедет. На данный момент уже сформирован план, а также определены сроки. Президент подчеркнул, что никто не собирается строить новое здание администрации с нуля.
Владимир Зеленский добавил, что считает финансирование главной преградой для быстрого переезда.
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