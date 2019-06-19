Картину с обнаженным Петром Порошенко выставили на торги
Картину под названием «Петр уже пятый» с обнаженным бывшим президентом Украины Петром Порошенко выставили на аукцион, который проводится в Facebook в среду.
Партия экс-главы Украины «Европейская солидарность» опустилась на пятое место в парламентском рейтинге. За месяц до выборов в Раду за нее готовы проголосовать 5 процентов граждан. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг», сообщают РИА «Новости».
— В день падения рейтинга Петра Порошенко выставляю на аукцион легендарную картину. Их в природе две штуки. Первая в частной коллекции. Вторая может стать вашей. Целая история. Целая эпоха, — написала пользовательница социальной сети Светланы Крюковой.
Стартовая стоимость картины 600 долларов, аукцион продлится до 22 часов. Автор произведения отметил, что картина подойдет для кухонного интерьера или гостиной.
Очередные выборы в Верховную Раду планировали провести в октябре. В мае новый глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Верховную раду пройдут по смешанной системе — половину депутатов (225 человек) изберут по партийным спискам, другую часть — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер которых составит 5 процентов.
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