Движение на Бесединском мосту ограничат из-за ремонта участка МКАД
• 00:00 • 20 июня 2019
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На данном участке будет поэтапное занятие одной полосы
Фото: предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы
Движение на Бесединском мосту будет ограничено с 21 июня по 30 августа 2019 года в связи с ремонтом участка МКАД.
Ограничение движения будет действовать на внутренней стороне 18 километра МКАД (Бесединской мост) круглосуточно.
На данном участке будет поэтапное занятие одной полосы, сообщили на сайте информационного центра транспортного комплекса Москвы.
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