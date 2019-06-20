Речные прогулки в столице можно будет оплатить с помощью смартфона
На причале «Зарядье» в центре Москвы заработал сервис оплаты речных прогулок на теплоходе с использованием бесконтактных банковских карт, карт «Тройка» или с помощью смартфонов.
— С началом речной навигации в этом году Московский Сбербанк совместно с единым оператором речных перевозок «Умная река» при поддержке столичного департамента транспорта провели полнофункциональное тестирование и запуск в эксплуатацию инновационных POS-терминалов для теплоходов, предлагающих речные прогулки москвичам и гостям города, — сообщила пресс-служба Московского банка ПАО «Сбербанк».
Теперь людям не придется стоять в очереди за билетами. Также введение данной услуги позволит избежать покупки поддельных билетов и получить скидку.
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