Владимир Путин поручил присвоить театру Волкова в Ярославле особый статус
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву внести театр имени Федора Волкова в Ярославле в свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ. Председатель правительства должен подготовить проект указа об этом до сентября 2019 года.
— В целях дальнейшего развития федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова» и сохранения художественных традиций театра внесите в установленном порядке проект указа президента Российской Федерации о включении этого учреждения в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, — говорится на сайте Кремля.
Театр Волкова является первым русским профессиональным театром, который был основан в 1750 году в Ярославле. Его назвали в честь основателя — купеческого сына Федора Волкова — режиссера, актера, художника, предпринимателя.
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