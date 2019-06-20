Двух граждан Таджикистана осудили за попытку продать наркотики в Зеленограде
Двух граждан Республики Таджикистан осудили за покушение на незаконный сбыт наркотических средств весом свыше двух килограмм в Зеленограде.
Зеленоградский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении двух граждан Республики Таджикистан: 24-летнего Файзали Маллаева и 34-летнего Субхона Олимова.
По данным следователей, мужчины незаконно приобрели у неустановленного лица наркотическое средство, затем они его расфасовали в 502 свертка для последующего сбыта. Однако продать наркотики преступники не успели, так как их задержали полицейские.
Судья приговорил Маллаева и Олимова к 13,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.
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