Полиция задержала мужчину, похитившего из салона связи 190 телефонов
Полицейские задержали мужчину, который украл 190 мобильных телефонов из салона сотовой связи на северо-западе столицы.
В отделение полиции обратился администратор салона. Он сообщил, что из офиса обслуживания и продаж одного из операторов сотовой связи, который находится на улице Маршала Бирюзова, похитили мобильные телефоны. Сотрудники правоохранительных органов установили, что злоумышленник подобрал ключи к замку, отключил сигнализацию и проник в помещение. Он украл более 190 мобильных телефонов и скрылся. Сумма причиненного ущерба составила около 4,3 миллиона рублей.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».
Сотрудники полиции выяснили, что подозреваемый выехал за пределы Москвы. Через пять дней 28-летнего мужчину задержали в Санкт-Петербурге. Часть похищенного полицейские обнаружили на одном из столичных радиорынков, остальные телефоны нашли и изъяли у гражданина, которому злоумышленник успел их сбыть, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
Читайте также: Задержан москвич, стрелявший из окна по прохожим