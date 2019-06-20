Фестиваль «Цветочный джем» стартовал в Москве

Начиная с сегодняшнего дня москвичи будут любоваться 42 стильными современными садами, созданными для этого праздника ведущими ландшафтными дизайнерами из 11 стран мира. В основе каждого проекта лежит идея, оригинальная концепция или история. Авторов садов вдохновляли русский авангард, события романа «Мастер и Маргарита», история Шелкового пути и многое другое! Для осуществления своих замыслов им понадобилось 200 тысяч живых растений.

— А с конца августа по 8 сентября для гостей фестиваля организуют насыщенную развлекательную программу: мастер-классы, концерты, экскурсии, специальные события в честь Дня города и любительский конкурс, в рамках которого в городе появятся еще порядка 1,5 тысячи замечательных садов, — рассказали в оргкомитете фестиваля.

Главная особенность фестиваля-2019 в том, что его решили продлить на все лето. Для создания садов используют 200 тысяч растений. Летние сады Москвы будут цвести, меняя краски, объем и внешний вид, сохраняя декоративность в течение всех летних месяцев и создавая точки притяжения для москвичей и гостей города. Фестивальные площадки конкурса этого года станут как самостоятельными достопримечательностями центра Москвы, так и местом проведения различных городских мероприятий.

В Москву уже прилетели авторы — дизайнеры из Италии, Китая, Уругвая и Финляндии.

Параллельно в городе проходит новый фестиваль «Москва — Париж — Москва», в рамках которого можно научиться рисовать картины гуашью, акварелью и маслом. На пяти бульварах — Тверском, Страстном, Сретенском, Чистопрудном и Покровском — ежедневно проходят бесплатные мастер-классы для всех.

Продлятся они до 23 июня.

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