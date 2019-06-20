Русско-французское искусство: как проходит арт-фестиваль «Москва — Париж — Москва»

Уличный арт-фестиваль «Москва — Париж — Москва», на котором горожане могут познакомиться с работами французских импрессионистов и модернистов, продолжается в столице.

Первые три площадки открылись на фестивале 19 июня, сегодня работают уже 10. Три площадки расположились на Тверском и Чистопрудном бульваре, еще две — на Страстном и по одной находится на Сретенском и Покровском. На них москвичи могут посетить более 500 мастер-классов по изобразительному искусству. Специально для этого установлено 225 мольбертов.

Три коллектива Театра исторических реконструкций разыграют мини-спектакли на игровых станциях в центре Москвы Фото: Официальный сайт мэра Москвы (https://www.mos.ru/)

— Кроме того, для гостей фестиваля подготовили интерактивную театрализованную программу. Реконструкторы воссоздали в центре города атмосферу Парижа конца XIX века, — сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Также на некоторых площадках есть игровые станции. Это деревянные помосты со стилизованными под старину фонарями, которые соседствуют с шале анимации. На площадках можно встретить актеров Театра исторических реконструкций, которые общаются с посетителями и рассказывают об эпохе модерна и картинах импрессионистов, а также позируют для художников и сами приглашают москвичей побыть моделями для художников.

Действие постановок проходит на рубеже XIX–XX века Фото: Официальный сайт мэра Москвы (https://www.mos.ru/)

На фестивале используется формат пленэра, на котором гости могут написать картину на открытом воздухе и почувствовать себя художником начала XX века.

Три коллектива Театра исторических реконструкций разыграют мини-спектакли на игровых станциях на Тверском, Чистопрудном и Сретенском бульварах. Действие постановок проходит на рубеже XIX–XX века.

Москвичи могут посетить более 500 мастер-классов по изобразительному искусству Фото: Официальный сайт мэра Москвы (https://www.mos.ru/)

Арт-фестиваль «Москва — Париж — Москва» завершится 23 июня. В будние дни мероприятия проходят с 13:00 до 19:00, в выходные — с 12:00 до 21:00.

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